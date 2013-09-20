Кучма: Україна має диверсифікувати поставки ядерного палива

Про це екс-президент України Леонід Кучма заявив, виступаючи на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), що відкрилася 20 вересня в Ялті.

“Замкнутий ядерний цикл. Ми теж багато років говоримо. Ми теж сьогодні сидимо на одному джерелі постачання ядерного палива (з Росією - УНІАН). І у будь-який момент хтось там прокинувся чи встав не на ту ногу, сказав: “Ну чого, треба українцям в два рази поставити ціну на ядерне паливо, нехай вони викручуються. Адже вже попередили, що вуглинка з сіркою не тою, що має бути, і завтра припинимо купувати”. Нас завжди буде лихоманити, у нас упевненості ніякої не буде в завтрашньому дні, не тільки у верхніх ешелонах, а й у людей”, - сказав Кучма.

При цьому екс-президент зазначив, що проблема виникла не раптово, вона накопичувалася з моменту оголошення незалежності, і для її вирішення будуть потрібні роки.

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Як повідомляв УНІАН, основна частка поставок ядерного палива до України припадає на російську компанію ТВЕЛ. Разом з тим, Южно-Українська АЕС упродовж тривалого часу веде на експериментальній основі проби використання ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і компанія ТВЕЛ зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілено таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії ТВЕЛ. Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Проектна документація СП «Завод з виробництва ядерного палива» має бути затверджена в жовтні-листопаді цього року.