Зареєстроване СП з виробництва ядерного палива в Україні

Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «ТВЕЛ».

Згідно з повідомленням, спільне підприємство внесено до єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб України 2 грудня.

Раніше, відповідно до українського законодавства, було здійснено процедуру реєстрації випуску акцій, які розподіляються між засновниками.

Згідно з документами, відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій. Статутний капітал СП сплачено учасниками в повному розмірі. Закінчується реєстрація СП в регіональних органах.

«Із завершенням процесу створення спільного підприємства будівництво заводу виходить на стадію практичної реалізації. Після проходження державної експертизи очікується затвердження розробленого ТЕО Кабінетом міністрів України», - наголошується в повідомленні «ТВЕЛ”.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планується розмістити на майданчику в смт Смоліне (Кіровоградська область).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.