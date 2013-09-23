У Ялтинського заповідника хочуть відібрати 700 гектарів цінних земель

Про це УНІАН повідомили в Екологічній групі "Печеніги", підкресливши, що у зв’язку з цим громадські організації звернулися до Президента України Віктора Януковича щодо запровадження мораторію на виділення земель із Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника.

“Під приводом прокладання газопроводу (на що потрібно лише 50 га) та виведення із заповідника сміттєзвалищ (іще максимум 50 га) у нього хочуть забрати 712 га!”, - йдеться у зверненні.

Як зазначили в ЕкГ "Печеніги", проведене громадськими організаціями розслідування відчуження земель з Ялтинського заповідника “підтвердило, м'яко кажучи, сумнівність даного процесу з позиції чинного законодавства”. Зокрема, звертають увагу екологи, Законом "Про природно-заповідний фонд України" допускається вилучення будь-яких ділянок із територій природно-заповідного фонду тільки у разі втрати ними своєї природної цінності, але “наскільки ж нам відомо, всі експертні висновки свідчать про те, що субтропічні (південнобережні) ділянки Ялтинського заповідника свою цінність на даний момент зберегли”. Також зазначається, що “викликає сумнів обґрунтованість” виділення для будівництва газопроводу 712,74 гектара площі заповідника .

В ЕкГ "Печеніги" вимагають надати "Проект зміни меж і розширення Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника" для ознайомлення і обговорення його громадськістю, а також проектні матеріали та оцінку впливу на навколишнє середовище проекту з прокладання магістрального газопроводу Ялта-Форос-Севастополь для обговорення громадськістю.

“До виконання цих вимог на будь-яке виділення земель з Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника ввести мораторій”, - закликає громадськість Президента.

***Ялтинський гірсько-лісовий заповідник створений у 1973 році. Заповідник розташований у південно-західній частині Криму на площі 14523,0 га.