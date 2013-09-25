Янукович закликає Тимошенко відвідувати судові засідання

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю агенції Bloomberg.

"Питання Тимошенко дуже складне, але його вирішення було б простішим, якби вона відвідувала судові засідання, але вона відмовляється це робити", - заявив Янукович.

За словами Януковича, згідно існуючого українського законодавства зараз немає способів звільнити Тимошенко або дозволити їй лікуватися в Німеччині, крім того, вона очікує вироків у інших справах проти неї.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю «Українській правді», опублікованому 16 вересня, Тимошенко сказала, що “влада вже давно і свідомо не доставляє мене на судові засідання”.

“Який зміст протизаконно позбавляти мене права на телефонні розмови, заклеювати непрозорою плівкою вікна, забороняти виходити на прогулянки, не дозволяти мені проводити короткострокові побачення, наглухо ізольовувати від України та світу, якщо раз на місяць надавати мені можливість спілкуватися з пресою в суді?”, - зазначала Тимошенко.

Як стверджує екс-прем'єр, жоден ув’язнений не може відмовитися від доставки в суд. “Якщо б це було можливим, у нас в країні не змогли б винести жодного вироку, не було б жодного засудженого. Всі були б у відмові”, - прокоментувала вона.

За словами Тимошенко, якщо “вказівка” доставити в суд надійде, то її доставлять туди. “Із застосуванням грубої фізичної сили без будь-якого коливання. Так, як це вже було зроблено при перевезенні мене з колонії до лікарні. З побоями, синцями та насиллям”, - зазначила Тимошенко.

17 вересня прес-служба Державної пенітенціарної служби України заявила про неправдивість заяв Тимошенко про умови її тримання та транспортування до суду.

Зокрема, що стосується етапування Тимошенко для участі у судових засіданнях у службі заявляють: “Жодного разу, у відповідь на виклики до суду, вона не погодилася бути транспортованою… ”.