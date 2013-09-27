Експерт: Німеччина не послабить вимог до України на шляху до ЄС

Такий прогноз озвучив президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць у ефірі "Ера-FM".

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"Зараз неможливо спрогнозувати, коли буде сформований новий уряд Німеччини і чи буде він сформований. Продовжує функціонувати нинішній уряд, який було сформовано до виборів. Його позицію ми знаємо ... Думаю, новий уряд не відхилиться від нинішньої позиції", - сказав Коломієць, пише Gazeta.ua.

Водночас він наголосив, що політика щодо України не є пріоритетною у планах очолюваної Ангелою Меркель партії ХДС/ХСС.

"Я читав передвиборний маніфест ХДС/ХСС. Дійсно, по-моєму, там слово "Україна" не трапляється. Там був невеличкий розділ щодо того, що ХДС/ХСС відкрите для подальшого розширення Євросоюзу. Але головний розділ - майбутня роль Німеччини в Європі", - зазначив Коломієць.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині перемогла партія чинного канцлера Меркель ХДС/ХСС.