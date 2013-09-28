ЗМІ: Уряд Тунісу збирається піти у відставку

Уряд Тунісу, сформований ісламістським рухом "Ан - Нахда", погодився піти у відставку на тлі підготовлюваних масових антиурядових виступів, повідомляє РІА Новости з посиланням на туніські ЗМІ.Як очікується, про відставку кабінету міністрів буде оголошено відразу після початку діалогу між ісламістами та світської опозицією Тунісу, який повинен початися в середині майбутнього тижня.

Національний діалог в Тунісі розтягнеться на три тижні, в ході яких політичні опоненти повинні будуть домовитися про фігуру прем'єра. Майбутній глава уряду займеться підготовкою загальних виборів у Тунісі, намічених на 2014 рік.

Раніше повідомлялося, що молодіжний рух "Тамарруд" ("Бунт") має намір провести масову акцію протесту в Тунісі 30 вересня. Його надихнув досвід єгипетських колег, які змогли вивести на вулиці мільйони демонстрантів проти президента - ісламіста Мухаммеда Мурсі.

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За чотири місяці існування туніського "​​Бунту" його організатори зібрали вже більше 2 мільйонів підписів за відсторонення від влади в Тунісі ісламського руху "Ан - Нахда", відставку президента, уряду і тимчасового парламенту, де також більшість мають ісламські партії.

Гучні вбивства в цьому році двох видних туніських опозиціонерів загострили і без того напружену ситуацію в країні, де вже багато місяців триває протистояння ісламістів і світських сил. Опозиція звинувачує утримуваних владою ісламістів не тільки в цих злочинах , але і в економічній і політичній кризі в країні, погіршенні життя населення. Періодичні зміни в складі керівництва Тунісу до поліпшення ситуації не призводять. Політичний діалог влади й опозиції, розпочатий у серпні цього року, завершився провалом.