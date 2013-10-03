В опозиції кажуть, що підготовка до виборів "буде адекватною манері партії влади"

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявила сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Щодо підготовки на місцях, в регіонах, до майбутніх президентських виборів в 2015 році, Кужель підкреслила, що сьогодні перед опозицією постає завдання знайти людей, які б цілком розділяли її цілі, були б ідейно переконаними і не продажними.

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На її думку, важлива не кількість, а якість: «Не треба записувати 5 тисяч осіб, напишіть 5, але які точно за гроші не здадуть результати виборів на кожній точці. Це і є нашим завданням - знайти людей, які не продаються за 200 грн, за 1 тис грн, за 2 тис грн».

Кужель підкреслила, що опозиція знає свого супротивника і адекватно реагуватиме на його дії.

«Єдине, я хочу сказати Партії регіонів, що ми реально оцінюємо свого супротивника на цих виборах і підготовка до цих виборів буде адекватною культурі поведінки і манер партії влади», - акцентувала політик.

Вона не уточнила, що саме має на увазі, і лише повторила: «Я не казатиму. Вона буде адекватною».