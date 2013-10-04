Луценко не сумнівається у звільненні Тимошенко

"Слово "якщо" - зайве. Юлію Тимошенко звільнять. Сьогодні цей процес почався, і він буде завершений. Хто формально підпише цей указ, зрозуміло, - Янукович. Хто від цього виграє – Україна, бо зможе звільнитися від нав’язаного, неприродного шляху. Від цього виграє, частково, звичайно, і сама Тимошенко", - сказав Луценко в ефірі 5 каналу.

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На його думку, звільнення Тимошенко відкриє Україні "браму в Європу", яку Україні відчинили цього року, пише Українська правда.

"Опозиція має святкувати. Підписання угоди про асоціацію не є перемогою тільки Януковича, це досягенння України, її громадян, які формували цю необхідність і нарешті її добилися. Янукович є нашим (опозиції) попутником до 27 листопада, коли він підпише угоду про асоціацію. Наступного дня він стане мішенню для української опозиції, бо всі єврозакони, європерспективи при президенті Януковичі дорівнюють майже нулю", - сказав Луценко.

"Тому цього року треба підписати угоду про асоціацію, у 2015-му – змінити президента, у 2017-му, на парламентських виборах, - підтримати проєвропейську більшість у парламенті", - додав він.

Коментуючи переміщення колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна, Луценко згадав "радянський досвід, на якому вихований нинішній президент, коли товариш Сталін раптом виявив, що Єжов не виправдав довіру партію і виявився імперіалістичним шпигуном".

"Дуже схожа ситуація. Призначили цапа відбувайла... Всі це знали, я в камері це знав з першого дня, що цим все закінчиться. Але тут важливий сигнал для всіх посіпак, які вважають, що виконання царської волі, яке суперечить закону, їм дає перспективу. Це дуже добрий сигнал перед виборами: жити треба по закону, інакше, рано чи пізно, - дах впаде і прийдеться відповідати", - сказав він.