РФ пропонувала Україні білоруський сценарій консорціуму з управління ГТС – Бойко
00:40, 07 жовтня 2013Політика
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Росія в переговорах з Україною щодо створення консорціуму з управління газотранспортною системою пропонувала для реалізації білоруський варіант
У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому»
Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Інтер».
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«Ті моделі, які нам пропонували, вони, на жаль, були орієнтовані на білоруський сценарій», - сказав Бойко.
При цьому він підкреслив, що позиція України в переговорах з Росією щодо створення консорціуму полягала в тому, що умови сторін мають бути рівними.
Нагадаємо, що в 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».
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