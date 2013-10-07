РФ пропонувала Україні білоруський сценарій консорціуму з управління ГТС – Бойко

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Інтер».

На тему: Газпром: переговори про консорціум з Україною не ведуться

«Ті моделі, які нам пропонували, вони, на жаль, були орієнтовані на білоруський сценарій», - сказав Бойко.

При цьому він підкреслив, що позиція України в переговорах з Росією щодо створення консорціуму полягала в тому, що умови сторін мають бути рівними.

Нагадаємо, що в 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».