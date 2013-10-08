Симоненко: Збір підписів за митний референдум розпочнеться 10 жовтня

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Ми з 10 жовтня почнемо народний референдум. Ми будемо збирати вже підписи”, - сказав Симоненко.

Він уточнив, що 10 жовтня, “користуючись тим, які форми затвердила Центральна виборча комісія, в тому числі щодо збирання підписів і проведення референдуму, ми почнемо і до 20 листопада закінчимо збір підписів”.

“Необхідно 3 мільйони, ми зберемо 4 мільйони”, - переконаний лідер КПУ.

Крім цього, на уточнюючі запитання Симоненко додав, що збором цих підписів займатиметься ініціативна група, утворена на зборах громадян щодо референдуму.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив КПУ організовувати і проводити збори громадян з приводу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу (приєднання) України до Митного союзу. Також постановою суду ЦВК заборонено було направляти свого представника на збори громадян України про проведення всеукраїнського референдуму.

8 вересня КПУ та «Український вибір» провели збори громадян з формування ініціативної групи з організації референдуму за вступ України до Митного союзу, проте ЦВК відмовила ініціативній групі в реєстрації.

На тему: Митний референдум: ЦВК відмовила у реєстрації ініціативної групи

29 вересня КПУ та представники руху "Український вибір" вдруге провели збори громадян з формування ініціативної групи з організації референдуму за вступ України до МС.

4 жовтня у КПУ повідомили, що до ЦВК надійшли повідомлення про проведення в регіонах України зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України.

За даними КПУ, збори громадян відбудуться 6 жовтня в Сімферополі, Харкові, Чернігові, Донецьку, Запоріжжі. А 9 жовтня збори пройдуть у Миколаєві, Кривому Розі, Севастополі, Сумах. На 12 жовтня збори громадян заплановані в Одесі, Вінниці, Полтаві, Кіровограді, Житомирі, Каховці Херсонської області.

4 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив ЦВК направляти своїх представників у регіони України на збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України.

Сьогодні, 8 жовтня, ЦВК розглянула документи зборів громадян щодо проведення референдуму за народною ініціативою, які відбулись 29 вересня, й відмовила у реєстрації ініціативної групи.