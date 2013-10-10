Рибак призначив відповідальних за співпрацю Ради з Євросоюзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання ВР.

“Мною підписано розпорядження про призначення співголів української частини Комітету парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом - Сергія Тігіпка та Петра Порошенка”, - сказав Рибак.

Також голова ВР додав, що повідомив про це президента Європарламенту Мартіна Шульца.

Як повідомляв УНІАН, німецькі ЗМІ написали, що 9 жовтня чергове засідання делегації Європарламенту у Комітеті парламентського співробітництва ЄС-Україна у Страсбурзі не відбулося, тому що українська частина комітету на засідання на з’явилася.

Разом з тим голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорій Немиря заявив, що інформація про те, що неприбуття української делегації зірвало вчорашнє засідання делегації Європарламенту у Комітеті парламентського співробітництва ЄС-Україна, не відповідає дійсності.

“Це перекручена інформація. Вчора у Європейському парламенті було засідання європейської частини Комітету парламентського співробітництва, але там не планувалося, а отже, відповідно, не могли бути присутні українські депутати”, - підкреслив він.

Водночас він зазначив, що відповідає дійсності інформація про те, що не завершено формування керівництва української частини делегації.

“Цей крок має зробити Партія регіонів, яка до цього часу з незрозумілих причин не подає свою кандидатуру на співголову, а значить - унеможливлює роботу Комітету парламентського співробітництва”, - сказав Немиря.

Сьогодні ж лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що від фракції Партії регіонів співголовою Комітету з парламентського співробітництва Україна - ЄС обрано Тігіпка.