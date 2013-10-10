Рада завернула закон про енергетичну ефективність будівель
13:51, 10 жовтня 2013Політика
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Верховна Рада України відхилила урядовий законопроект про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель.
Закон спрямований на підвищення ефективності споживання енергії
Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку законопроекту в другому читанні і в цілому проголосували 188 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі.
Водночас, за пропозицію про направлення цього законопроекту до комітету для підготовки до повторного другого читання проголосували лише 197 депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі депутатів.
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Законопроектом визначаються правові, економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності житлових та громадських будівель, він спрямований на створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.
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