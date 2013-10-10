Рада завернула закон про енергетичну ефективність будівель

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку законопроекту в другому читанні і в цілому проголосували 188 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас, за пропозицію про направлення цього законопроекту до комітету для підготовки до повторного другого читання проголосували лише 197 депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

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Законопроектом визначаються правові, економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності житлових та громадських будівель, він спрямований на створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.