Євродепутати попросили керівництво ЄС зробити все можливе заради угоди з Україною

Група депутатів Європарламенту попросили керівників Євросоюзу зробити усе можливе для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це йдеться у відкритому листі євродепутатів, адресованому Президентові Європарламенту Мартіну Шульцу, Президентові Єврокомісії Жозе Мануелю Боррозо, Президентові Європейської ради Герман Ван Ромпею, Єврокомісару з питань розширення Штефану Фюле та керівнику європейської дипломатії Кетрін Ештон, повідомляє «Українська правда».

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У листі наголошується на "важливих змінах" в ситуації з демократією та верховенством права в Україні та економічній, політичній та геополітичній важливості України для Європи.

З огляду на це, євродепутати просять керівників ЄС зробити "усе можливе для підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Європейським союзом та Україною" на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

Євродепутати "звертаються до Європейської комісії бути більш конкретною у справі з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко". Проте, вони просять "поважати національний суверенітет та судову систему України".

Підписанти листа "вірять, що підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі дасть можливість для широких реформ в Україні. Особливо у судовій системі та запобіганні корупції".

Під листом підписалися 20 євродепутатів: Олександр Мірскі, Славі Бінев, Зіта Гурмаї, Катаріна Неведалова, Ксаба Табайді, Маруся Любчева, Тадеуш Чиманскі, Яромир Кохлічек, Антигона Пападопулу, Ріхард Фалбр, Юстина Віткаускайте, Станімір Ільчев, Індрек Таранд, Яцек Влосовіч, Іварі Падар, Віктор Бостінару, Ліса Яанконсаарі, Мітро Репо, Джон Аттард-Монталто, Вілья Савісаар-Томаст.