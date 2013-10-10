Янукович: Запланована до саміту у Вільнюсі робота йде до завершення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі у Києві з членом Європейської комісії з питань енергетики Гюнтером Оттінгером.

Янукович наголосив, що українська сторона надає великого значення відносинам з Європейським Союзом. “Фактично та робота, яку ми запланували до Вільнюського саміту, йде до завершення”, - сказав Президент.

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Крім того, він наголосив, що питання енергетичної безпеки є дуже важливим для України і він радий нагоді обговорити його з Оттінгером.

У свою чергу, Оттінгер наголосив, що співпраця Євросоюзу з Україною була конструктивною впродовж багатьох років на всіх рівнях.