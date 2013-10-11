В довгостроковій перспективі Німеччина підтримує безвізовий режим з Україною

Німеччина підтримує введення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом у довгостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеллє під час міжнародної конференції «На шляху до Східного партнерства» в Києві.

«Німеччина серйозно підтримує довгострокову мету створення безвізового режиму», - сказав він.

За його словами, якщо європейські та українські громадяни будуть більш об'єднаними, якщо бізнесмени, студенти і працівники «зможуть подорожувати без обмежень, тоді буде виконано одне з основних завдань «Східного партнерства» ЄС – покращити мобільність».

"Моя країна і наш уряд підтримують ідею підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС... Ми всі - європейці, належимо одній історії, культурі, у нас спільне минуле. Німеччина хоче бачити Україну партнером", - сказав Вестервеллє.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2013 року набула чинності угода про подальше спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом.

Угода, підписана 23 липня 2012 року, передбачає внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз. Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах із надання документів при подачі заявок на візи для журналістів і водіїв міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, який супроводжує журналістів, близьких родичів громадян однієї з країн ЄС, осіб, які супроводжують мандрівників з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, які прямують для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, які їдуть для участі в міжнародних виставках, симпозіумах і семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних трансграничних програмах співпраці ЄС.