Тимошенко запросили в Брюссель

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер запросила кандидата в прем`єри України Юлію Тимошенко на конференцію жінок - керівників урядів і міністрів закордонних справ, яка відбудеться 6 березня 2008 року в Брюсселі.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, конференцію "Роль жінок у стабілізації небезпечного світу" присвячена сучасним підходам до вирішення проблем енергетичної безпеки, освіти, бідності, охорони здоров`я, зміни клімату та тероризму.

"Я вірю, що жінки - політичні лідери можуть внести особливу перспективу і прагматичність у сприйнятті впливу глобальних загроз на життя звичайних людей і сімей, завдяки їх націленості на пошук стабільних довгострокових рішень, які базуються на діалозі і побудові консенсусу", - зазначила Ферреро-Вальднер.

"Вважаю, що ви можете зробити особливо важливий внесок в наші дискусії, і дуже сподіваюся, що ви зможете приєднатися до нас 6 березня в Брюсселі", - йдеться в листі комісара ЄС з питань зовнішніх відносин до Тимошенко.