В "Батьківщині" не знають чи заборонять Тимошенко займатись політикою за кордоном

Про це заявив депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі Шустер Live, посилаючись на заяву екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського, передає Українська правда.

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Ведучий поставив політику запитання: "Коли Тимошенко говорить, що готова заради України виїхати на лікування в Німеччину, ми розуміємо, що вона готова у тому числі на якийсь мораторій на політичну діяльність, який напевно буде встановлений, чи ми помиляємося?".

"Ви знаєте, я у цьому випадку звертаюся до інтерв’ю людини, яка єдина може стверджувати, що відбувалося під час переговорів з президентом України. Це є пан Кваснєвський. Останнє його інтерв’ю буквально минулого дня свідчить про наступне: "Ніяких питань стосовно обмеження політичної діяльності в нашій присутності не обговорювалося", - відповів Соболєв.

Як відомо, 4 жовтня екс-прем'єр прийняла пропозицію лікуватися у Німеччині, а екс-президент Польщі Олександр Квасьнєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс подали президенту України клопотання про помилування Тимошенко.