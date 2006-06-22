Саддам Хусейн оголосив голодовку

Екс-президент Іраку Саддам і сім колишніх іракських чиновників, які звинувачуються у вбивстві 148 шиїтів, оголосили у в`язниці голодовку. Про це повідомив адвокат С.ХУСЕЙНА Халіл ад-ДУЛАЙМІ, повідомляє Associated Press.

«Президент Саддам та інші члени керівництва (Іраку) оголосили сьогодні голодовку на знак протесту проти вбивства Хаміса аль-Обейді», – сказав адвокат. За його словами, голодовка триватиме доти, доки адвокатам підсудних не буде забезпечено міжнародний захист.

Адвокат Х.Аль-Обейді, який захищав С.ХУСЕЙНА і його зведеного брата Барзана ат-ТІКРІТІ, був викрадений зі свого будинку в Багдаді людьми, одягненими в поліцейську форму. Потім його знайшли застреленим. Він став уже третім убитим адвокатом з команди С.ХУСЕЙНА.