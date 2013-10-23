Прокуратура просить суд заарештувати Маркова

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник прокуратури заявив сьогодні на судовому засіданні, мотивуючи свою позицію тим, що, перебуваючи на волі, Марков може переховуватись від слідства або перешкоджати встановленню істини у справі.

У свою чергу, сторона захисту екс-депутата просила суд обрати для Маркова запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, зокрема, відпустити його на волю під внесення грошової застави.

Сам Марков зазначив, що не відчуває себе винним. “Я не розумію, чому я тут знаходжусь, але якщо потрібно країні, я готовий сидіти”, - сказав він.

Суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, Маркова було затримано 22 жовтня під час допиту у будівлі Одеського обласного управління внутрішніх справ.

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За даними Управління зв'язків з громадськістю МВС України, йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. У міліції нагадали, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації проходили пікети проти встановлення у місті пам'ятника Єкатерині ІІ. Маркова підозрюють в організації побиття учасників цієї акції, а також безпосередньо у самому побитті пікетувальників.

Сьогодні вночі Маркова було відправлено до Києва, де Печерський райсуд мав обрати йому запобіжний захід.

Довідка УНІАН. 12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію народного депутата Маркова. Суд порахував доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Авторами позову до ЦВК є три особи, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

17 вересня голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що Марков вийшов зі складу фракції Партії регіонів.

20 вересня Рибак офіційно оголосив рішення ВАСУ про припинення повноважень депутата Маркова і запевнив, що це рішення суду буде виконано. Згодом він заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картку для голосування заблоковано