Онищенка зняли з посади глави Росспоживнагляду

Виконуючою обов'язки глави відомства призначена Ганна Попова, відповідне розпорядження підписано прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, зазначила вона. Онищенко звільнений від обов'язків голови Росспоживнагляду у зв'язку із закінченням строкового річного договору, укладеного з ним, коли йому виповнилося 60 років, повідомляє РИА Новости.

"Рівно рік тому під час укладання цього контракту прем'єр Медведєв запропонував Геннадію Онищенко після закінчення цього договору перейти на роботу в Апарат уряду на посаду помічника прем'єр-міністра", - пояснила Тімакова. "Відповідне розпорядження про звільнення Онищенко від посади глави Росспоживнагляду і призначення його помічником голови уряду також підписано Медведєвим", - додала вона.

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Тімакова уточнила, що Анна Попова призначена виконуючою обов'язки глави Росспоживнагляду. "Остаточне рішення щодо кандидатури керівника цього відомства буде прийнято пізніше", - підкреслила прес-секретар.

Віце-прем'єр Ольга Голодець у вівторок заявила, що Онищенко йде з посади глави Росспоживнагляду у зв'язку із закінченням терміну повноважень, а новим керівником відомства буде призначена Попова. Після цього Тімакова повідомила, що розпорядження про відставку голови Росспоживнагляду не було і рішення, чи залишиться Онищенко на своїй посаді, - в компетенції прем'єр-міністра.