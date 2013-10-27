Яценюк закликав Путіна знести «стіну погроз, ворожості і торгових війн»
Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк звернувся із закликом до президента РФ Володимира Путіна "знести стіну погроз, ворожості і торгових війн", яку Росія зводить, щоб не допустити вступу України до ЄС.
Про це він заявив під час дискусії в рамках 37-ої Європейської зустрічі Тристоронньої комісії у Кракові у неділю, 27 жовтня, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».
За словами Яценюка, зараз існує велика напруга між Україною та Росією.
Читайте також: Підписання угоди між Україною та ЄС стосується майбутнього всієї Європи - Яценюк
«Нова стіна відсутності співпраці між Україною, яка прагне бути частиною Європейського союзу, та Росією», - додав політик.
«Пане Путін, знесіть цю стіну. Ми хочемо бути партнерами – ми як Україна, ми як члени ВТО і як друзі, які хочуть досягти успіху», - наголосив Яценюк.
У відповідь на репліку одного з представників Російської Федерації, що Росія зробить вступ України в ЄС дуже дорогим, Яценюк зазначив: «Він і так вже дуже дорогий».
«Ми звертаємося до наших російських партнерів виконувати всі двосторонні і багатосторонні міжнародні угоди, підписані та ратифіковані Україною та Російською Федерацією..., поважайте наші суверенні права, як ми поважаємо ваші», - додав Яценюк.
Довідка УНІАН. Tear down this wall – із таким закликом у 1987році президент США Рональда Рейгана звернувся до президента СРСР Михайла Горбачова знести Берлінський мур.