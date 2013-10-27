Яценюк закликав Путіна знести «стіну погроз, ворожості і торгових війн»

Про це він заявив під час дискусії в рамках 37-ої Європейської зустрічі Тристоронньої комісії у Кракові у неділю, 27 жовтня, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

За словами Яценюка, зараз існує велика напруга між Україною та Росією.

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«Нова стіна відсутності співпраці між Україною, яка прагне бути частиною Європейського союзу, та Росією», - додав політик.

«Пане Путін, знесіть цю стіну. Ми хочемо бути партнерами – ми як Україна, ми як члени ВТО і як друзі, які хочуть досягти успіху», - наголосив Яценюк.

У відповідь на репліку одного з представників Російської Федерації, що Росія зробить вступ України в ЄС дуже дорогим, Яценюк зазначив: «Він і так вже дуже дорогий».

«Ми звертаємося до наших російських партнерів виконувати всі двосторонні і багатосторонні міжнародні угоди, підписані та ратифіковані Україною та Російською Федерацією..., поважайте наші суверенні права, як ми поважаємо ваші», - додав Яценюк.

Довідка УНІАН. Tear down this wall – із таким закликом у 1987році президент США Рональда Рейгана звернувся до президента СРСР Михайла Горбачова знести Берлінський мур.