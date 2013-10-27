Підписання угоди між Україною та ЄС стосується майбутнього всієї Європи - Яценюк

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», під час дискусії в рамках 37-ї Європейської зустрічі Тристоронньої комісії у Кракові Яценюк сказав: "Це стосується майбутнього всієї Європи. Це ситуація, виграшна для всіх. І вам, і нам потрібна ця угода, і ми це можемо легко зробити".

Як наголосив Яценюк, "Рада ЄС чітко заявила, що в Україні повинно бути зупинено вибіркове правосуддя. Проте сьогодні деякі політики і політичні сили підмінили поняття припинення вибіркового правосуддя темою тимчасового лікування Юлії Тимошенко". "Це не "Obamacare" (програма Президента США Барака Обами у сфері охорони здоров’я), це не "Янукович care" . Ця проблема стосується вибіркового правосуддя в Україні. Це стосується не лише однієї людини, Тимошенко, - а принципів та цінностей", - сказав він.

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Яценюк підкреслив, що опозиція вимагає вирішити питання припинення вибіркового правосуддя, і як перший крок до цього – дати змогу Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини з подальшим відновленням її політичних прав.

"Ми усвідомлюємо низку складнощів, які існують персонально для Президента у вирішенні цього питання. Тому ми хочемо чітко донести – ми як опозиція гнучкі стосовно того, щоб був зроблений перший крок до повної реабілітації Тимошенко і їй була надана можливість отримати медичну допомогу в Німеччині. Ще раз наголошу – це лише як перший крок", - зауважив Яценюк.

За його словами, у Президента є кілька варіантів вирішення цього питання - "починаючи з помилування і закінчуючи декриміналізацію "радянських" статей Кримінального кодексу".

"Вирішення – в руках Президента, і ми переконані, що в найближчому майбутньому Президент скаже своє слово. І не просто скаже своє слово, а підпише указ, постанову чи законопроект, який дозволяє Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу, дає нам змогу підписати угоду з ЄС", - заявив Яценюк.

Він також відзначив важливу роль місії Пета Кокса та Александра Кваснєвського в євроінтеграції України: "Переконаний, що разом ми знайдемо вихід для нашого майбутнього".

Яценюк нагадав, що серед критеріїв ЄС, які має виконати Україна, також є ухвалення закону про прокуратуру. За його словами, опозиція звернулася до Президента та уряду з тим, аби вони внесли до парламенту проект цього закону, "адже нам необхідно повністю реформувати нинішню прокуратуру радянського типу і показати нашим європейським партнерам, що в Україні ми хочемо мати незалежну прокуратуру". "Ми повинні мати незалежного генерального прокурора, адже від чинного генпрокурора нічого не залежить – усе залежить від президента. Нам необхідна незалежна судова система. Ми звернулися до Президента й уряду внести до Верховної Ради відповідне законодавство, і ми як опозиція підтримаємо його", - наголосив Яценюк.

За словами Яценюка, опозиція підтримувала всі законодавчі акти, необхідні, аби підписати угоду у Вільнюсі та аби виконати цю угоду, "адже все розпочнеться після Вільнюса. Вільнюс – це лише старт для реальних реформ в Україні".