Дипломат: Який сенс робити двигуни для Росії за стандартами ЄС?

Старший радник посольства Росії в Україні Ігор Севастьянов нагадав про позицію Москви з приводу євроінтеграції на зустрічі членів "Європейської бізнес асоціації" повідомляє Комерсант-Україна.

"Дискусія виглядає дещо в рожевих тонах. Перехід на технічні регламенти ЄС вимагає близько 16 млрд євро на рік. Ці гроші доведеться повертати , в той час як ваші прогнози щодо експорту в ЄС- 20 тис. т цукру , 30 тис. т птиці мізерні, заявив Севастьянов і додав: - І потім - який сенс робити двигуни для Росії за стандартами ЄС?"

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Втім, зачепити представників бізнесу йому не вдалося.

- Постачати продукцію в Росію ми будемо за російськими стандартами. Хочете на імпорт "газики" - будемо виробляти "газики" . Так що заспокойтеся, - перебив дипломата директор з корпоративних питань компанії Nestle Геннадій Радченко.

Валерій П'ятницький відповів опонентові більш дипломатично .

- Для нас мало бути конкурентоспроможними на ринку з 200 млн споживачів, як у Митному союзі. Ми настільки глобальний гравець , що нам хотілося б вийти на ринок з 2 млрд споживачів. Комусь, можливо, не подобається наша кондитерська продукція, це справа смаку , але це не означає, що вона погана, - зазначив П'ятницький.