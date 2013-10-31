Кокс і Кваснєвський зустрілися з Януковичем - телеканал

Як повідомляє 5-й канал, зустріч в Адміністрації Президента тривала годину.

Водночас на запитання журналістів, про що керівники місії говорили із Януковичем, Квасневський зазначив: «Розумієте, ми домовилися, що під час нашої місії нічого не будемо коментувати. Ми працюємо».

Як повідомляв УНІАН, Кокс та Кваснєвський сьогодні планують провести зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Зустріч відбудеться в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває Тимошенко.

Очікується, що керівники Моніторингової місії прибудуть до медзакладу близько 15.00.

29 жовтня Кокс і Кваснєвський із триденним робочим візитом прибули до України. Протягом свого візиту вони працюватимуть у Києві та Харкові.

Минулого тижня вони також перебували в Україні. За підсумками їхнього візиту Тимошенко заявила, що заради європейського майбутнього країни готова прийняти всі пропозиції місії Європейського парламенту.

Раніше, 4 жовтня, Кокс і Кваснєвський звернулися до Президента з клопотанням про помилування Тимошенко.