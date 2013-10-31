Головне за день: огляд топ-новин

Мер Одеси Костусєв подав у відставку

Одеський міський голова Олексій Костусєв написав заяву про складання повноважень. Мером Одеси Костусєв був з 6 жовтня 2010 року. 25 жовтня 2013 Олексій Костусєв пішов на лікарняний. Перед цим Одеська облорганізація "Свободи" звернулася до ГПУ та МВС з проханням провести перевірку причетності Костусєва "до протиправної діяльності Ігоря Маркова та притягнути його до передбаченої законом відповідальності".

"Діра" в держбюджеті виросла до 35 мільярдів

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2013 року склав 35,211 млрд грн, що в 1,4 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 24,378 млрд грн.

При цьому Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що зростання ВВП України в наступному році складе близько 2,2%, цього ж року експерти вважають, що динаміка ВВП України вийде "в нуль".

У Болгарії почали будувати російський газопровід в обхід України

Старт будівництву болгарської ділянки газопроводу "Південний потік" дано сьогодні в Софії. Реалізація проекту почалася з урочистої церемонії зварювання першого стику майбутньої газокомпресорної станції поблизу села Расово на північному заході Болгарії.

Газпром вже в листопаді може зажадати передоплату у Нафтогазу

Заступник голови правління холдингу Валерій Голубєв стверджує, що перехід на передоплату - це контрактна норма. Україна буде вимушена 1-го грудня сплачувати за газ за передоплатою, якщо не погасить борг за серпень. За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, цей борг становить 882 млн доларів.

При цьому український міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький певен, що ціна у 410 доларів за тисячу кубометрів російського газу є несправедливою.

«Ми вважаємо на сьогодні справедливими середньорічну ціну, враховуючи ціну на спотових ринках, 255-265 доларів за тисячу кубометрів», - заявив Ставицький.

Кокс і Квасневський провели зустріч із Тимошенко

У медзакладі члени Моніторингової місії провели трохи більше години — кортеж Кокса та Кваснєвського виїхав з прохідної ЦКЛ “Укрзалізниці” о 17:04.

«Епіцентр» придбав мережу будівельних гіпермаркетів «Нова Лінія»

Компанія Dragon Capital Investments Limited здійснила операцію з продажу контрольного пакету акцій рітейлера будівельних матеріалів «Нова Лінія» компанії «Оферент», що входить до групи компаній «Епіцентр».

Гравці ФК "Арсенал" хочуть зіграти із запорізьким "Металургом" попри відсутність фінансів

Трудовий колектив ФК ”Арсенал” (Київ) написав відкритого листа почесному президенту ФФУ Григорію Суркісу, президенту УПЛ Віталію Данілову та директору ФК ”Арсенал” Віктору Головку, в якому зазначається, що гравці клубу мають намір провести в неділю, 3 листопада, матч 15-го туру чемпіонату УПЛ проти запорізького ”Металурга”.

Співробітники клубу також вирішили оскаржити наказ директора ФК «Арсенал» Віктора Головка № 71-к про ліквідацію клубу, як такий, що прийнятий з перевищенням повноважень.