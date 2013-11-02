ВР незабаром повинна завершити законодавчі зміни для угоди з ЄС - Тарасюк

Верховна Рада України наступного тижня має завершити виконання законодавчої частини домовленостей для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам народний депутат, екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк (фракція “Батьківщина”).

На його думку, є всі можливості для того, щоб вирішити всі питання до саміту у Вільнюсі, у тому числі питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

“Але все буде залежати від готовності, перш за все, більшості у Верховній Раді України, Партії регіонів - підтримати той законопроект, на який погоджується демократична опозиція, а саме 0 законопроект Лабунської”, - сказав Тарасюк.

“Якщо питання буде ускладнене внесенням поправок (УНІАН: поправки до законопроекту «Про внесення змін у статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі», внесеного позафракційним народним депутатом Анжелікою Лабунською), розгляду цих поправок, то ми можемо втратити дуже серйозний шанс”, - підкреслив Тарасюк.

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На запитання журналістів з приводу того, чи може піти Євросоюз на поступки українській владі у питанні Тимошенко, зважаючи на тиск Росії, на її намагання не допустити підписання угоди, Тарасюк відповів: “ЄС не збирається заплющувати очі на питання Юлії Тимошенко”. “І, наскільки я розумію, заяви, які лунають останнім часом з боку ЄС, - для ЄС це питання принципу. І питання не в Юлії Тимошенко як особистості, а питання у системних проблемах з нашим правосуддям”, - додав він.

Говорячи про можливість захисту України від тиску Росії, Тарасюк зазначив: “Не можна сказати, що ЄС стане грудьми на захист України в її суперечці з Росією”.

Водночас він додав, що з боку України немає спроб затівати цю суперечку, а “це Росія здійснює провокативні кроки, щоб залякати Україну, відвернути українське керівництво від підписання Угоди про асоціацію”.

За словами Тарасюка, якщо брати політичний аспект, то Євросоюз висловлює стурбованість діями Росії. Він додав, що в економічному плані, у разі запровадження Росією проти України якихось економічних санкцій, ЄС говорить про можливість, у разі підписання угоди у Вільнюсі, ще до її ратифікації країнами Євросоюзу, ввести в дію “суттєву частину угоди, яка стосується зони вільної торгівлі”.

Як сказав Тарасюк, Євросоюз також розглядає можливість компенсації країнам, які постраждали від запровадження економічних санкцій, шляхом надання доступу їхніх товарів на ринок ЄС.