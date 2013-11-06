ВР відмовилася зменшити страховий стаж, необхідний для призначення пенсії

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект проголосував лише 221 депутата (при необхідних 226 - УНІАН) із 399 зареєстрованих в сесійній залі. В той же час парламент відправив цей законопроект на повторне перше читання.

Даним законопроектом передбачалося, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 30 років, а у жінок 25 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії».

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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» з 1 жовтня 2011 року страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, а також пенсій відповідно до спеціальних законів збільшено для чоловіків з 25 до 35 років, а для жінок – з 20 до 30 років. При цьому не було враховано, що особи передпенсійного віку, інші особи, старші 50 років, які мали страховий стаж, необхідний для призначення пенсій відповідно до законодавства, що діяло до 1 жовтня 2011 року, фактично виявилися позбавленими права на призначення пенсії за віком у повному розмірі у зв’язку з неможливістю набуття збільшеного цим Законом стажу до досягнення ними пенсійного віку.

В записці сказано, що, реалізація положень зазначеного Закону щодо підвищення нормативної тривалості страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі 35 років для чоловіків призвела фактично до втрати понаднормового стажу, а в багатьох випадках і можливості заробити навіть мінімальну пенсію. У зв’язку з цим вимогу щодо необхідного для призначення мінімального розміру пенсії для чоловіків доцільно встановити на нижчому рівні - 30 років страхового стажу, а для жінок - на рівні 25 років страхового стажу.