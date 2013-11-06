ВР відмовилася зменшити страховий стаж, необхідний для призначення пенсії
Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (реєстраційний номер 2997).
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект проголосував лише 221 депутата (при необхідних 226 - УНІАН) із 399 зареєстрованих в сесійній залі. В той же час парламент відправив цей законопроект на повторне перше читання.
Даним законопроектом передбачалося, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 30 років, а у жінок 25 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії».
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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» з 1 жовтня 2011 року страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, а також пенсій відповідно до спеціальних законів збільшено для чоловіків з 25 до 35 років, а для жінок – з 20 до 30 років. При цьому не було враховано, що особи передпенсійного віку, інші особи, старші 50 років, які мали страховий стаж, необхідний для призначення пенсій відповідно до законодавства, що діяло до 1 жовтня 2011 року, фактично виявилися позбавленими права на призначення пенсії за віком у повному розмірі у зв’язку з неможливістю набуття збільшеного цим Законом стажу до досягнення ними пенсійного віку.
В записці сказано, що, реалізація положень зазначеного Закону щодо підвищення нормативної тривалості страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі 35 років для чоловіків призвела фактично до втрати понаднормового стажу, а в багатьох випадках і можливості заробити навіть мінімальну пенсію. У зв’язку з цим вимогу щодо необхідного для призначення мінімального розміру пенсії для чоловіків доцільно встановити на нижчому рівні - 30 років страхового стажу, а для жінок - на рівні 25 років страхового стажу.