Близько тисячі прихильників Тимошенко вже зібралися на мітинг під ВР

На Європейській площі вже зібралося близько тисячі прихильників “Батьківщини” та УДАРу, які планують вирушити для проведення акції під стінами Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники тримають прапори із символікою своїх політичних сил, державні прапори та прапори із символікою Євросоюзу.

Основна частина учасників акції із прапорами УДАРу перебуває біля стадіону Лобановського. Зокрема, безпосередньо перед входом до стадіону знаходиться близько 500 “ударівців”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опозиція має намір провести біля Верховної Ради акцію на підтримку євро інтеграційних прагнень українського народу.

Згідно з поданими заявками, ГО “УДАР” планує провести пікетування ВР, починаючи з 6.00 ранку за участі 5 тис своїх прихильників.

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КМО “Батьківщина” о 9.00 колоною своїх представників вирушить ходою під Верховну Раду з метою провести там захід на підтримку законопроектів щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та європейської інтеграції. Заявлено участь 5 тис. осіб. Мітинг на підтримку асоціації з Європейським Союзом проведе біля парламенту о 9.00 ПП “Європейська партія України”, в якому заявлено 1 тис. осіб. Ще 350 своїх представників виведе до ВР КМО ВО “Свобода”, яка організовує там пікетування.

Зі свого боку Київський міський комітет КПУ подав заявку на проведення акції “Наше майбутнє — соціалізм”, з маршрутом руху від Бессарабської площі по вул. Хрещатик, через Європейську площу до Верховної Ради України. Час проведення акції: 9.30 — 14.00. Заявлено участь 10 тис. осіб.

Пікетування з вимогою заборонити Комуністичну партію України проведе Конгрес Українських Націоналістів біля Адміністрації Президента України з 11.00 до 12.00. Заявлено участь 100 осіб.

Крім того, 300 представників РГО “Право народу” прийдуть до будинку парламенту для участі в мітингу з метою захисту прав та інтересів виборців Київської області (час проведення 8.30 - 14.00).

Заступник голови КМДА Олександр Пузанов уточнив, що КМДА в судовому порядку не буде обмежувати проведення акцій.