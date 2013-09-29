50 тисяч людей вийшли на антиурядовий мітинг у Манчестері

"У марші беруть участь більше 50 тисяч чоловік, це найбільша політична хода, безпеку якої забезпечувала міська поліція. Протестувальники пройшли через центр міста по головній вулиці і провели мітинг в одному з парків", - розповіли журналістам представники управління поліції Манчестера, повідомляє РІА Новости.

За заявою учасників, марш повинен вказати правлячій коаліції консерваторів і ліберал-демократів на помилковість курсу і необхідність підтримки працюючого населення країни.

"Марш та мітинг зібрали тисячі простих людей, які хочуть сказати уряду, що вони думають з приводу його дій. Їхня політика справила руйнівний вплив на суспільство та економіку. Тільки в системі охорони здоров'я за останні три місяці була скорочена 21 тисяча робочих місць", - заявила місцевими ЗМІ глава Конгресу британських профспілок Франсіз О `Греді.

Незважаючи на численність акції, інцидентів, за даними поліції, зареєстровано не було, ніхто не затриманий.