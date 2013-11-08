Рибак пообіцяв провести позачергове засідання парламенту 13 листопада

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підпише розпорядження про проведення у середу, 13 листопада, позачергового засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.

За словами голови ВР, до нього звернулися представники опозиції про оголошення позачергового засідання 12 або 13 листопада.

Рибак повідомив, що запропонував їм таке: “Давайте всі списки, як вони є, і я навіть не буду перевіряти підписи (народних депутатів за проведення такого засідання), і я підпишу таке розпорядження, щоб у середу зібралася Верховна Рада і розглянула ті питання, які необхідно терміново розглянути”.