Кокс і Квасневський поїхали до Тимошенко в Харків – Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак у коментарі журналістам.

Він зазначив, що вони поїхали в Харків, де лікується Тимошенко.

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Спікер також зазначив, що переговори, які відбувалися вчора і сьогодні в парламенті за участю Кокса і Квасневського, “вони були дуже непрості, дуже тяжкі, і вони не зблизили позиції фракцій опозиції і більшості”.