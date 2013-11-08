Кокс і Кваснєвський зустрілись з Тимошенко
16:29, 08 листопада 2013Політика
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Керівники моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Александр Кваснєвський у центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” у Харкові провели двогодинну зустріч з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко
Пет Кокс і Олександр Квасьневський
Керівники моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Александр Кваснєвський у центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” у Харкові провели двогодинну зустріч з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, кортеж моніторингової місії Європарламенту поїхав з території лікарні о 16.11. Кокс і Кваснєвський залишили ЦКЛ “Укрзалізниці”, традиційно нічого не коментуючи.
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Кваснєвський привітав прихильників Тимошенко, які чергували на вході до лікарні.
Близько 50 прихильників Тимошенко з різних регіонів провели кортеж вигуками: “Юлі - волю!”.
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