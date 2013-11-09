Рибак проведе позачергове засідання Верховної Ради 13 листопада

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підписав Розпорядження "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання".

Відповідне повідомлення розміщено на Офіційному веб-порталі Верховної Ради.

Розпорядження підписано на вимогу 160 народних депутатів України «про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України».

Читайте також: В ПР хочуть починати засідання Ради з молитви

Голова ВР розпорядився «скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України сьомого скликання на 10 годину 13 листопада 2013 року, на якому розглянути такі питання: 1) проект закону України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі; 2) проект закону України про прокуратуру (реєстр. №3541, друге читання); 3) проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів (реєстр. №3396, друге читання)».

Також Рибак доручив керівнику Апарату Верховної Ради України Валентину Зайчуку забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 13 листопада 2013 року та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому.