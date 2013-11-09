Прокуратура підтвердила достовірність поправок до Податкового Кодексу

Прокуратура Києва підтвердила справжність документів із правками до Податкового Кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, там перевірили законність рішення міліції про закриття кримінального провадження щодо можливої фальсифікації тексту законопроекту № 2054а «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків».

«Вивчивши повноту зібраних у справі доказів, прокуратура дійшла висновку, що розслідування проведено повно, всебічно та об’єктивно, тож підстав для скасування прийнятого рішення немає», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 жовтня ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків. Даний документ, зокрема, передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, не є резидентами України.

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Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

У день ухвалення цього закону опозиція заблокувала трибуну ВР через цю поправку. Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Ігор Бриченко заявив, що не має стосунку до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

За заявою народного депутата від «УДАРу» Оксани Продан було відкрито кримінальне провадження. Однак 7 листопада Головне слідче управління столичної міліції закрило кримінальне це провадження на підставі на підставі відсутності факту кримінального правопорушення

Учора, 8 листопада, Президент України Віктор Янукович підписав цей закон про зміни до Податкового кодексу.