14 листопада в «Українському домі» відкривається найбільша в Україні освітянська виставка, присвячена вищій освіті в Україні та за кордоном

14 - 16 листопада у Національному центрі ділового та культурного співробітництва „Український дім” (Київ, Хрещатик, 2, станція метро «Майдан Незалежності») відбудеться ХХІV Міжнародна спеціалізована виставка „Освіта та кар’єра – День студента 2013”, а також ХХІ Всеукраїнська виставка «Освіта. Робота. Підприємництво» та міжнародна виставка закордонних навчальних закладів „Education abroad”.

У ці дні кожен бажаючий має змогу отримати інформацію «з перших рук», тобто безпосередньо від представників як українських, так і більш ніж 100 вищих навчальних закладів з різних країн світу, про можливості здобуття професійної освіти в Україні та за кордоном; про стипендії та гранти, освітні комп’ютерні програми тощо.

На сьогоднішній день цей різноплановий виставковий захід, що складається із трьох виставок, є найбільшим освітянських заходом в Україні, присвяченим вищій освіті в Україні та за кордоном. Тих, кого цікавить навчання в Україні, запрошуємо відвідати виставку «Освіта та кар’єра – 2013», в якій будуть представлені понад 70 українських вишів, серед яких НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний фармацевтичний університет та багато інших вищих навчальних закладів з усіх регіонів України.

Крім індивідуальних консультацій і особистих зустрічей відвідувачі будуть мати можливість прослухати тематичні семінари та презентації, що проведуть представники Європейської комісії, Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційного розвитку та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, освітніх концернів, коледжів, університетів.

Інтерактивні тренінги для молодих людей, пройдуть у рамках ХХІ Всеукраїнської виставки «Освіта. Робота. Підприємництво», та допоможуть їх учасникам вирішувати проблеми працевлаштування та перекваліфікації, а також подолання психологічного бар’єру між молодими людьми та роботодавцями.

Виставка розрахована на молодь, яка хоче навчатися як в Україні, так і за кордоном. При цьому відвідувачів можуть цікавити різні програми, наприклад: програми вивчення іноземних мов, середня освіта в Україні або за кордоном, та, звичайно, вища освіта.

У виставках братимуть участь навчальні заклади і організації з України, Великої Британії, Росії, Чехії, Кіпру, Ізраїлю, ОАЕ, Польщі, Франції, Литви, Австрії, Словаччини, Австралії, Латвії, Голландії, Німеччини.

Також у виставці «Освіта за кордоном» братимуть участь провідні українські освітні агенції, Чеський культурний центр при Посольстві Чехії в Україні, проект «Освіта в Європі» від Європейської комісії, Французький культурний центр, Філія «Сохнут-Україна», проект «МАСА», Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні, Київський молодіжний центр праці.

Великими павільйонами будуть представлені навчальні заклади Франції (11 університетів), Литви (23 університети), Чехії (10 університетів) та Польщі (20 учасників, серед яких 16 польських ВНЗ), які традиційно приваблюють українців конкурентною вартістю навчання, надають можливість здобути міжнародну освіту в тому числі й англійською мовою.

Урочисте відкриття виставки відбудеться 14 листопада об 11.00 в Українському домі вул. Хрещатик, 2).

Виставка працює:

14 – 15 листопада 2013 – 11.00 – 18.00

16 листопада – 11.00 – 17.00

Організатори заходів: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та Товариство „Знання” України.

www.osvitainfo.com.ua

www.edu-abroad.com.ua