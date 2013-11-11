Яценюк: Власенка заарештували
15:26, 11 листопада 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що захисника екс-прем’єра-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка заарештували
Власенко написав Яценюку СМС з повідомленням про арешт
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
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Яценюк сказав: “Тільки що прийшла СМС від Власенка, що його арештували у Генеральній прокуратурі”.
Він закликав членів комітету з'ясувати цю ситуацію та причини арешту.
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