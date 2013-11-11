Яценюк: Власенка заарештували

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

На тему: Власенко заплатив аліменти - Окунська

Яценюк сказав: “Тільки що прийшла СМС від Власенка, що його арештували у Генеральній прокуратурі”.

Він закликав членів комітету з'ясувати цю ситуацію та причини арешту.