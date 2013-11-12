Яценюк піариться на екс-дружині Власенка - Чечетов

Таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив народний депутат від фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, коментуючи арешт захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, пише Gazeta.ua.

"Для того, щоб відвернути увагу від головного, вони пішли до прокуратури, потягнули за собою всі телекамери. І, звичайно, кандидата в президенти Арсенія Яценюка. Він знову красувався. Це був піар-хід Яценюка", - наголосив нардеп.

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За його словами, піар-хід лідер "Батьківщини" зробив саме на екс-дружині Наталі Окунській.

"І тепер цілий день показують Яценюка, як він захищає незрозуміло кого", – сказав Чечетов.

Нагадаємо, сьогодні екс-депутату, захиснику екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергію Власенку вручено повідомлення про підозру в неодноразовому заподіянні тілесних ушкоджень колишній дружині Наталі Окунської. Жінка запевняє, що колишній чоловік бив її 4 рази протягом 5 років.