Екс-меру Черкас Одаричу дали тиждень для відшкодування міськраді майже 200 тисяч

Екс-меру Черкас Сергію Одаричу надано 7 днів для добровільного відшкодування міській раді майже 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, у жовтні ухвалою Апеляційного суду Черкаської області було повністю задоволено позов прокурора Черкас в інтересах міської ради до Одарича про відшкодування 200 тис. грн матеріальних збитків за незаконне звільнення ним працівника.

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Прокуратура Черкас контролює стан виконання виконавчого провадження про стягнення коштів з Одарича. 12 листопада відділом державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції було відкрито виконавче провадження і надано боржнику 7-денний строк для виконання рішення суду у добровільному порядку.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про виконавче провадження», після закінчення строку, наданого державним виконавцем для добровільного виконання, розпочинається примусове стягнення з боржника коштів.