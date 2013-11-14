Нашим суперзавданням є Росія, і для цього важливо не втратити Україну - Посол Литви

Про це розповів посол Литви в Україні Пятрас Вайтєкунас в інтерв'ю "Українській правді".

"На мою думку, нашим суперзавданням є Росія - не віддати Росію, не втратити Росію", - сказав він.

"Не втратити саму Росію як країну, яка потенційно в майбутньому, на мій погляд, належить західній цивілізації", - додав Вайтєкунас.

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"Падіння такої величезної одиниці як Україна убік Митного союзу там підніме хвилю реваншизму, непідтверджених, необґрунтованих очікувань, що " хлопці, якщо ми могли повернути назад Україну, то ми можемо повернути назад усе: хід історії, і відтворити щось на противагу Заходу", - пояснив він.

"Для виконання цього суперзавдання – не втратити Росію – по-перше, потрібно не втратити Україну", - підкреслив Вайтєкунас.

Відповідаючи на запитання про те, коли може бути ухвалене рішення щодо угоди України про асоціацію з ЄС, посол Литви припустив, що це може відбутися в останні години перед самітом.

"Це рішення буде ухвалюватися на саміті 28-29 листопада у Вільнюсі. І схоже на те, що це рішення буде ухвалюватись не в останні дні, а в останні години або останні хвилини", - додав він.

Повне інтерв'ю з послом Литви в Україні Пятрасом Вайтєкунасом читайте у нас скоро.