Стан здоров`я Бутейка складний, але стабільний

Стан здоров’я першого заступника міністра закордонних справ України Антона БУТЕЙКА складний, але стабільний, повідомив на прес-конференції міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що у міністерстві постійно підтримують зв’язок з лікарями та родиною А.БУТЕЙКА. Б.ТАРАСЮК також повідомив, що роботу А.БУТЕЙКА на час його хвороби виконуватимуть інші заступники міністра закордонних справ.

«За плечима А.БУТЕЙКА не лише понад 30 років дипломатичної роботи, а й багато успішних реалізованих і висунутих ідей цього непересічного дипломата», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, А.БУТЕЙКА госпіталізовано до лікарні “Феофанія” з інфарктом та обширним інсультом. 20 червня у А.БУТЕЙКА стався інфаркт, після чого він був госпіталізований, а 21 червня - обширний інсульт.