Кожара: Місія Кокса-Кваснєвського є єдиною об'єктивною місією ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

За словами міністра, на сьогоднішній день місія Кокса-Кваснєвського є єдиною об'єктивною місією Європейського Союзу. Кожара зазначив, що багато із європейських політичних сил і європейських політичних діячів, які підтримують екс-прем’єра Юлію Тимошенко, є політичними союзниками партії “Батьківщина”.

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“Тому їх неможливо сприймати як незаангажованих і незалежних. Місія Кокса-Кваснєвського є єдиною позапартійною, незаангажованою місією, яка доводить достовірну інформацію до європейських інститутів, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб ця місія працювала до часу Вільнюського саміту”, - сказав Кожара.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Європарламент вирішив продовжити до кінця листопада мандат моніторингової місії Кокса-Кваснєвського, від висновків якої залежить доля асоціації. Керівники місії планують приїхати до Києва наступного тижня.

На сьогодні найскладнішою є вимога ЄС про звільнення екс-прем'єра Тимошенко. Опозиція пропонує прийняти закон про лікування засуджених за кордоном, щоб Тимошенко виїхала на лікування за межі країни, проте в Партії регіонів поки що не погоджуються на запропоновані варіанти вирішення проблеми.