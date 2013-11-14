Кожара вважає недоцільним відкладати на рік Угоду з ЄС

Про це Кожара сказав, відповідаючи на запитання УНІАН.

“Я думаю, що якщо відкладатиметься (підписання Угоди про асоціацію з ЄС - УНІАН), ми ніколи не підготуємось, тому що саме Угода про асоціацію передбачає низку конкретних заходів і реформ”, - сказав міністр.

Він зазначив, що якщо до цього часу Україна реалізувала активно реформи загального плану, то з підписанням Угоди про асоціацію втілюватиме реформи європейського зразка.

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“Без цієї угоди немає сенсу впроваджувати європейське право в Україні, сенс є тоді, коли є також міцне політичне співробітництво і політична прив'язка до ЄС”, - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада представники Українського союзу промисловців та підприємців і Федерації профспілок України попросили Президента Віктора Януковича перенести на один рік підписання Угоди про асоціацію з ЄС.