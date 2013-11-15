Суд зобов'язав свободівця Аронця заплатити Богословській 50 тисяч гривень
Подільський районний суд Києва зобов'язав члена київського міського комітету ВО «Свобода» Олександра Аронця виплатити народному депутату від Партії регіонів Інні Богословській 50 тисяч гривень за його записи про неї в соціальних мережах
Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк.
«Аронець визнаний винним за позовом Інни Богословської», - сказав він і додав, що спочатку справа про «посягання на честь, гідність і ділову репутацію, поширення неправдивої інформації» розглядалася у Печерському райсуді столиці, але потім «дивним чином» була перенесена до Подільського райсуду.
Попередня сума, яку планувалося стягнути з Аронця, становила 250 тисяч гривень.
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Депутат нагадав, що ця справа стосувалася цивільного позову Богословської щодо запису Аронця у Facebook про квітневі події, коли під час сутички в парламенті з депутата від «Свободи» Олега Гелевея було зірвано натільний хрестик.
«Під час штовханини в одного з наших депутатів Олега Гелевея зірвали родинний хрестик, який передається в родині від батька до сина, мама передала хрестик. Він дуже переживав. Ми тоді викликали міліцію. І оскільки біля нього була Богословська тоді, то підозрювали, що це вона могла забрати цей хрестик. Зранку нам хрестик підкинули. Відповідно, Аронець про це написав», - розповів депутат.
«Йдеться про те, що ваш запис в особистому щоденнику, який не є засобом масової інформації, може бути інкриміновано вам як вчинення злочину. Це перша в Україні історія процесу, коли суддя ухвалила рішення за запис у щоденнику, бо Facebook - це є ваш особистий щоденник», - сказав Сиротюк і зауважив, що справу вела особисто голова суду.
Депутат наголосив, що не було надано жодних доказів про негативні наслідки запису Аронця у соцмережі.
Сиротюк також відзначив, що рішення суду оскаржуватиметься.