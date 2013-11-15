Суд зобов'язав свободівця Аронця заплатити Богословській 50 тисяч гривень

Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк.

«Аронець визнаний винним за позовом Інни Богословської», - сказав він і додав, що спочатку справа про «посягання на честь, гідність і ділову репутацію, поширення неправдивої інформації» розглядалася у Печерському райсуді столиці, але потім «дивним чином» була перенесена до Подільського райсуду.

Попередня сума, яку планувалося стягнути з Аронця, становила 250 тисяч гривень.

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Депутат нагадав, що ця справа стосувалася цивільного позову Богословської щодо запису Аронця у Facebook про квітневі події, коли під час сутички в парламенті з депутата від «Свободи» Олега Гелевея було зірвано натільний хрестик.

«Під час штовханини в одного з наших депутатів Олега Гелевея зірвали родинний хрестик, який передається в родині від батька до сина, мама передала хрестик. Він дуже переживав. Ми тоді викликали міліцію. І оскільки біля нього була Богословська тоді, то підозрювали, що це вона могла забрати цей хрестик. Зранку нам хрестик підкинули. Відповідно, Аронець про це написав», - розповів депутат.

«Йдеться про те, що ваш запис в особистому щоденнику, який не є засобом масової інформації, може бути інкриміновано вам як вчинення злочину. Це перша в Україні історія процесу, коли суддя ухвалила рішення за запис у щоденнику, бо Facebook - це є ваш особистий щоденник», - сказав Сиротюк і зауважив, що справу вела особисто голова суду.

Депутат наголосив, що не було надано жодних доказів про негативні наслідки запису Аронця у соцмережі.

Сиротюк також відзначив, що рішення суду оскаржуватиметься.