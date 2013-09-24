Богословська поскаржилася на згвалтування Росією

Про це в ефірі ток- шоу «Свобода слова» на каналі ICTV сказала депутат Інна Богословська від Партії регіонів.

Якби російські політики хотіли розвивати відносини з Україною на рівних умовах , то ці кроки були б ясно видно . «Якби Росія справді хотіла бачити нас своїми партнерами , вона б уже давно зробила ті кроки , які роблять нормальні люди , коли хочуть дружніх відносин», - уточнила політик, передає Новий Регіон.

Агресивна політика Росії відносно України формує нездорову атмосферу у відносинах між країнами. «Так як в газовому контракті нас« згвалтували » , то потрібно було хоча б попросити вибачення за це і змінити умови договору . Після 2009 року ми весь час чуємо від Росії не дружні заяви, а тільки спроби нас нагнути і змусити жити так, як вони хочуть. Ось ми і маємо той рівень відносин, який у нас сьогодні є», - заявила Інна Богословська.