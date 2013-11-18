Сергій Богачов презентує нову книгу «Газовий контракт»

20 листопада у Києві у конференц-залі будинку Національної Спілки письменників України (вул. Банкова, 2) о 17 годині буде презентовано нову книгу Сергія Богачова «Газовый контракт». Це його п`ята книга в жанрі політичного детективу. Незважаючи на те, що герої та події наче б то вигадані, паралелі та трактування сьогоденних українських і російських реалій більш, ніж цікаві та несподівані.

Інтригує також те, що Сергій Богачов ще 6 років тому запропонував створити спільний роман відомому російському майстру детективу Данилу Корецькому, який потім від цього задуму відмовився, хоча в подальшому і використав ці напрацювання у романі «Газовый взрыв».

З того часу Сергій Богачов сам серйозно поринув у літературну діяльність, його зростання від книги до книги є помітним. А головне – він багатобарвно і колоритно змальовує українське сьогодення – провінційне і столичне, полюбляє історичні екскурси. Цього вересня його прийняли до Спілки письменників Росії, хоча заяву до Національної Спілки письменників України Сергій Богачов подав значно раніше, вона поки ще не розглянута. Щодо «Газового контракту», то вочевидь, що це твір саме українського автора, аби в цьому переконатись, достатньо його прочитати.

Цікаво, що автор сам постійно знаходиться у вирі сучасного політичного життя, а минулого року його обрано секретарем Донецької міськради.

Незважаючи на серйозність назви, в романі вирують смертельні пристрасті. В ньому багато кохання, інтриг, доречні і необтяжливі філософічні роздуми, немає політичної заангажованості, а головне - детектив тримає читача в напрузі до останньої сторінки.

ДОВІДКА:

Богачов Сергій Валентинович:

- автор книжок «Переплет», «Переход», «Мизер с тузами», «Ударная волна», «Газовый контракт», член Національної спілки журналістів України, член Спілки письменників Росії;

- економіст, доктор наук, професор Донецького національного технічного университету, академік Академії економічних наук України;

- учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, командував батальйоном в 1987 році в Чорнобилі, ракетним дивізіоном в 1988 році на південних кордонах СРСР;

- секретар Донецької міської ради.

Персональний сайт: http://bogachov.com.ua/

Акредитація на презентацію книги:

Каменюк Михайло Феодосійович - секретар НСПУ, тел: 097 502 12 74