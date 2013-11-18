Майже 60% українців виступають за євроінтеграцію - опитування

У порівнянні з минулим роком частка прихильників вступу зросла на 6 відсотків. Водночас, кількість противників приєднання до ЄС збільшилася несуттєво - їх 31%.

Такі результати нового опитування громадської думки DW-Trend в Україні за листопад, які наводить Німецька хвиля.

Більшість прихильників євроінтеграції висловлюються за якомога швидший вступ до ЄС. 37% прагнуть приєднання упродовж п'яти років. А ще рік тому швидкого вступу до ЄС хотіли лише 26% опитаних. Навіть на Сході та Півдні країни, традиційно орієнтованих на Росію, 50% у принципі за вступ до ЄС. На Заході та в Центрі таких – 69%.

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При цьому членство України в ЄС - тема не лише для молодшого покоління. Так, частка прихильників серед 18-29-річних є найвищою – 65%, але і в інших вікових групах більшість виступає за вступ до ЄС. Серед населення віком від 50 до 60 років об'єднання з Європою хотіли б 52%.

Щодо іміджу їхньої країни в Європі, то в українців ілюзій немає. 32% з них переконані, що Україну розглядають насамперед як постачальника сировини та дешевої робочої сили. Лише 14% переконані, що Україна сприймається як надійний стратегічний партнер.

Головна мета ЄС, на думку українців, полягає у підтримці економічного зростання (49% опитаних). 62% українців підтримують цю мету. Третина опитаних – 32% - вважають, що метою ЄС є зміцнення демократії та свободи слова. Розвиток демократичних цінностей стає чимдалі важливішим для українських громадян. Оскільки особиста підтримка такої цілі суттєво зросла - з минулорічних 18% до нинішніх 39%.

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Відносини України з ЄС, із погляду опитаних, в останні місяці покращилися. 42% оцінюють відносини як партнерські та дружні. Рік тому так вважали 28%. Дещо менш позитивно оцінюють українці стан відносин з Німеччиною. 36% вважають відносини дружніми та партнерськими. Таким чином, уперше з початку проведення опитувань DW-Trend стан відносин України з ЄС оцінений респондентами краще, ніж стан відносин з Німеччиною.

Натомість дуже погіршилися в очах українців відносини з Росією. Лише 28% з них нині вважають їх дружніми та партнерськими. 55% ці відносини видаються напруженими або навіть ворожими. У порівнянні з минулим роком оцінка стала майже повністю протилежною: тоді дружніми та партнерськими відносини з Росією вважали 55%, а напруженими чи ворожими – 22%.

Країни Європейського Союзу залишаються і надалі привабливими цілями подорожей для українців (70 відсотків). Якби не візові обмеження, туризм би істотно зріс. 49% вказують, що їздили б до ЄС частіше, якби для цього їм не була потрібна віза.

Повідомляється, що репрезентативне опитування провело українське відділення соціологічного інституту IFAK на замовлення української редакції Deutsche Welle. Було опитано 1000 осіб віком від 18 до 65 років в українських містах із населенням понад 50 тисяч мешканців.