Вступ до Митного союзу підтримують лише 14% українців

45% українців вважають, що Україна має підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, лише 14% серед варіантів інтеграції України обирають вступ до Митного союзу. 15% громадян відстоюють позицію, що Україна не повинна входити в жодні союзи.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного GfK Ukraine у жовтні 2013 року.

“Підписання Угоди про асоціацію з ЄС підтримують 47% виборців Партії регіонів, 70% виборців партії «Батьківщина», 63% – партії УДАР, але лише 2% виборців Компартії України. Прихильники євроінтеграції загалом поділяють цінності ЄС, спрямовані на впорядкування суспільного життя: відмова від хабарів, виконання правил паркування та дотримання дозволеної швидкості руху на дорогах. Водночас, прихильникам підписання Угоди з ЄС бракує толерантності: майже половина не готові за жодної умови дозволити людинi з нетрадицiйною сексуальною орiєнтацiєю не приховувати її”, - сказано у повідомленні.

Серед респондентів у віці 16-29 років, які мають позицію з інтеграційних питань, 73% – за підписання Угоди з ЄС, тоді як серед громадян віком понад 60 років – лише 45%.

Найменша підтримка євроінтеграції серед громадян з неповною середньою та середньою спеціальною освітою, найбільша – серед тих, хто має вищу або повну середню освіту. Лише у Південному регіоні частка прихильників Митного союзу однакова з часткою тих, хто за підписання Угоди з ЄС, в усіх інших регіонах частка прихильників євроінтеграції значно вище. Прихильники євроінтеграції загалом поділяють цінності ЄС, спрямовані на впорядкування суспільного життя. 70-71% повністю підтримують, а 25-26% – готові пiдтримати, якщо за порушення будуть карати всiх без винятку, такі принципи як «Не давати хабара за вирiшення рiзних питань на вашу користь», «Паркувати автомобiль тiльки в дозволених місцях», «Не перевищувати дозволену швидкiсть пiд час руху на дорогах».

Опитування проводилося в межах Регулярного дослідження електоральних настроїв населення на основі Омнібусу GfK Ukraine протягом 2-15 жовтня 2013 року. Загальна вибірка опитування становить 1000 респондентів у віці старше 16 років на місяць. Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю. Максимальна похибка – 3,1%.