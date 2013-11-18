Опозиційний законопроект про лікування в'язнів схвалено Науково-експертним управлінням ВР

Голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін вважає, що якщо завтра Верховна Рада не розглядатиме останній внесений опозицією законопроект про лікування засуджених за кордоном, то й інші чотири відповідні проекти завтра розглядатися не повинні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної ради.

За словами Кожем’якіна, останній опозиційний законопроект щодо лікування засуджених отримав позитивний висновок Науково-експертного управління парламенту.

Водночас, до законопроекту пропонується внести ще дві поправки: розширити перелік злочинів, через які особа не зможе отримувати лікування за кордоном, а також щодо внесення грошової застави.

Крім того, Кожем'якін повідомив, що виходитиме з ініціативою, аби вже сьогодні робоча група передала цей законопроект до парламенту.

“Наша пропозиція - про те, що якщо він завтра не буде в порядку денному, то всі чотири законопроекти по лікуванню Тимошенко за кордоном завтра розглядатися не повинні”, - наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Кожем'якін висловив думку, що Партія регіонів “робить усе для того”, щоб у другому читанні не ухвалити ні законопроект про вибори, ні про прокуратуру. Він також вважає, що за законопроект про лікування засуджених Партія регіонів не голосуватиме.

Голова комітету також повідомив, що на засідання комітету у середу, 20 листопада, запросив керівників місії Європарламенту Пета Кокса та Александра Кваснєвського, а завтра вони мають бути присутні у сесійній залі ВР.