Опозиція врахувала 99% вимог ПР до закону про лікування ув'язнених - Ірина Луценко

У зареєстрованому вчора новому законопроекті опозиції щодо лікування ув'язнених за кордоном включено майже всі вимоги Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України, член робочої групи з підготовки відповідного законопроекту Ірина Луценко перед зустріччю з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко в Центральній клінічній лікарні Укрзалізниці в Харкові.

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“Ми створили новий інститут лікування засуджених поза межами України. Він є повноцінний. Опозиція готова йти на будь-які компроміси. 99% всього, що хотіли регіонали, ми в цьому законі передбачили”, - наголосила Луценко.

Зокрема, вона зауважила, що в новому опозиційному законопроекті додано низку статей, в тому числі ті, які дозволяють не тільки ув'язненим, але й засудженим до обмеження волі лікуватися за кордоном, забороняють виїжджати на лікування за кордон особам, які вчинили тяжкий чи особливо тяжкий злочин проти особи. Луценко зазначила, що направлення на лікування за кордон за новим законопроектом буде відбуватися тільки за рішенням суду. Крім того, людина дає письмове зобов'язання повернутися після лікування, й закон передбачає правові підстави повернення хворого ув'язненого, якщо він саботує лікування.

Луценко додала, що ув'язнений матиме змогу виїжджати тільки в ту країну, з якою підписана угода про правову допомогу. Контроль за лікуванням здійснюватиме пенітенціарна служба.

Депутат додала, що після повернення з лікування, суд ухвалюватиме рішення щодо подальшого відбування покарання. Крім того, суд вирішуватиме, чи період лікування враховуватиметься у строк відбування покарання.

“Ми додали умови, які вимагали від нас Партія регіонів для того, щоб знайти консенсус. Щоб це стосувалося всіх засуджених”, - підкреслила Луценко.

За її словами, в робочій групі “робота йде важко”. Однак, незважаючи на це, законопроект щодо лікування ув'язнених за кордоном буде поданий на розгляд ВР наступного вівторка, 19 листопада.

“Можливості для звільнення Тимошенко є. А відтак є можливості для підписання угоди (про асоціацію — УНІАН)”, - сказала Луценко.