Росія хоче створити єдину систему ППО з країнами МС
Путін вважає, що така співпраця підвищує оборонний потенціал Росії та її партнерів.
Росія зібралася посилити єдину систему ППО з Білоруссю і приступити до формування подібних систем з Вірменією і Казахстаном.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін на церемонії представлення вищих офіцерів, повідомляє РІА Новини.
Путін також зазначив, що така співпраця підвищує оборонний потенціал Росії та її партнерів, і служить зміцненню стабільності на євразійському просторі.
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Путін нагадав, що в 2013 році успішно пройшли російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2013". У планах - створення регіональних угруповань військ за участю Вірменії, Білорусі, Казахстану і Таджикистану. "Будемо розширювати взаємодію з нашими традиційними партнерами і союзниками, насамперед з державами-учасниками ОДКБ, ШОС і СНД", - сказав російський президент.